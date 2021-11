Jeg husker så godt skuffelsen da pappa ikke rakk hjem i tide, for vi skulle jo ut og spise.

Det var stort for meg som liten gutt, noe vi vanligvis ikke hadde råd til som en fattig misjonsfamilie i bushen.





Hvor ble det av pappa?

Det ble middag uten pappa den dagen. Neste morgen spiste de frokost som vanlig. Om kvelden dagen etter slo familien alarm. Uværet hadde jo herjet dagen før, så det kunne jo ha vært at han måtte nødlande.– Lite visste vi at dette bare var begynnelsen på tiår med uvisshet, sorg og ubearbeidede sår. Ikke minst et savn etter en pappa som var noe utenom det vanlige.